Samsung показала смартфон Galaxy M11

У гаджета 3 или 4 Гб оперативной и 32 или 64 Гб внутренней памяти.

Компания Samsung презентовала смартфон Galaxy M11 с тройной камерой и дисплеем Infinity-O c дырой для фронтальной камеры.

Смартфон имеет 6.4-дюймовый LCD-экран, задняя камера на 13 Мп (основной модуль), 5 Мп (ультраширокий) и 2 Мп (датчик глубины). Селфи камера имеет 8 Мп.

У гаджета 3 или 4 Гб оперативной и 32 или 64 Гб внутренней памяти, также есть возможность поставить карту памяти объемом до 512 Гб. Сканер отпечатков пальцев находится на задней панели.

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