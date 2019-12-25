Samsung выпустила первый миллион модулей EUV DRAM

Технология EUV будут использовать в будущих DRAM Samsung.

Компания Samsung Electronics сообщила об отгрузке первого миллиона модулей на рынке памяти (D1x) DDR4 DRAM. Для их выпуска использовались сканеры диапазона EUV. Все они прошли комплексное тестирование и рекомендованы для установки в ПК премиального уровня, а также мобильные устройства, корпоративные сервера и центры обработки данных.

Согласно сложившейся традиции, Samsung не раскрывает точные нормы производства чипов памяти нового поколения. Известно лишь кодовое обозначение техпроцесса ― D1x. Использование в производстве сканеров EUV позволит существенно сократить число повторяющихся шагов при создании нескольких шаблонов, повысит точность их формирования, производительность, а также сократит время выхода качественной продукции.

Технологию EUV планируется использовать в будущих DRAM Samsung. В частности, она появится в четвертом поколении 10-нм класса (D1a) или 14-нм класса DRAM. В следующем году Samsung хочет начать серийное производство DDR5 и LPDDR5 на базе D1a.

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Фото: Samsung Electronics