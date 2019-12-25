Презентован бюджетный Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Первые продажи смартфона начнутся в июне этого года в Японии.

Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал выход бюджетного смартфона Samsung Galaxy A41. Ожидается, что первые продажи стартуют в Японии в июне этого года.

Также стали известны технические характеристики новинки. Ее оснастили 6,1-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+. Основная камера получила три модуля на 48 Мп, 8 Мп (широкоугольный) и 5 Мп, селфи-камера - на 25 Мп. Смартфон имеет 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Кроме того, его оснастили однокристальной системой MediaTek Helio P65, модулем бесконтактных платежей NFC и аккумулятором на 3500 мАч. Samsung Galaxy A41 будет защищать от пыли и влаги IP65/68.

Новинка выйдет в трех цветах: синем, белом и черном. За безопасность будет отвечать сканер отпечатков пальцев, размещенный под дисплеем. Ширина экрана составляет 70 мм.

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Фото: Samsung.com