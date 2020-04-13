Samsung представила новый смартфон Z Fold4

Модель выйдет на рынок 25 августа.

Компания Samsung в рамках ежегодной онлайн-презентации представила новый смартфон Samsung Z Fold4 со складывающимся экраном.

Площадь основного экрана модели составляет 7,6 дюйма, площадь верхнего экрана – 6,2 дюйма. Z Fold4 оснащен защитным стеклом Ultra Thin Glass и влагозащитой по стандарту IPX8.

Работу устройства поддерживает процессор с мощностью 4nm. Основная камера получила модули на 50, 12 и 10 Мп. Фронтальная камера делает снимки разрешением 10 Мп. Также под экраном Z Fold4 разместили камеру на 4 Мп.

Новинка выйдет на рынок 25 августа в трех вариантах: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12/1024 ГБ. Стартовая цена – от 1 799 долларов.

Ранее блогер провел дроптест нашумевшего смартфона Nothing Phone 1.

Видео: YouTube / Samsung