Блогер провел дроптест нашумевшего смартфона Nothing Phone 1

На опубликованном видео модель проходит испытания на прочность.

Автор YouTube-канала PBKreviews провел дроптест нашумевшего нового смартфона Nothing Phone 1.

На опубликованном ролике модель проходит испытания на прочность. После первого падения вниз с высоты примерного одного метра на рамке смартфона появились царапины и сколы, но сам экран не пострадал.

В результате падения с высоты одного метра на нижний торец появились новые царапины на рамке. При падении на заднюю панель стекло Nothing Phone 1 треснуло. После четвертого падения уже с 1,5-метровой высоты стекло разбилось, но сам смартфон продолжал функционировать.

Последним тестом стало падение смартфона с той же высоты на боковую грань. Гаджет получил более глубокие сколы на рамке и сохранил работоспособность.

Ранее мы сообщали, что компания Nothing представила смартфон Nothing Phone 1 с прозрачной тыльной панелью.

Видео: YouTube / PBKreviews