Компания Samsung презентовала новый смартфон с мощным аккумулятором

Мощность батареи нового смартфона составляет порядка 5000 мАч.

Южнокорейская компания Samsung презентовала новый бюджетный смартфон Galaxy M 30. Одним из главных преимуществ этого гаджета является аккумулятор, мощность которого порядка 5000 мАч. Подробное описание всех характеристик Galaxy M 30 появилось на официальном сайте корпорации.

Телефон имеет широкий функционал. Диагональ экрана равна 6,38-дюйма, дисплей поддерживает разрешение Full HD+. Камера для селфи может сканировать лицо владельца, что позволяет разблокировать телефон одним взглядом на экран.

На задней панели устройства находится датчик для отпечатка пальца. В Galaxy M30 также имеется разъем для наушников и USB. Что касается начинки: телефон работает на процессоре Exynos 7904. Производитель выпустил несколько вариантов с разным объемом памяти и цветовым оформлением.

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Видео: YouTube / Techy Paradise