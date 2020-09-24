Samsung представил бюджетную версию Galaxy S20

Новый телефон будет доступен в шести вариантах расцветки: красной, оранжевой, светло-фиолетовой, зеленой, темно-синей и белой.

В четверг, 25 сентября, стало известно о том, что Южнокорейская компания Samsung Electronics представила бюджетную версию Galaxy S20. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый Galaxy S20 имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру, предназначенную для селфи. Также у смартфона есть три задние камеры, две из которых имеют разрешение 12 мегапикселей и 8 егапикселей. Отмечается, что он будет доступен в шести расцветках.

Итоговая стоимость Galaxy S20 — $699, что на $300 дешевле, чем обычная версия смартфона.

Ранее мы сообщали о том, что Apple намерена представить новые iPhone 12 в начале октября.

Видео: Youtube/Samsung