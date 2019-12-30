Samsung Galaxy S20 Ultra получит 108 Мп и 100-кратный зум

Устройство презентуют в следующем месяце.

В следующем месяце компания Samsung хочет представить линейку новых смартфонов Samsung Galaxy S20, в которую войдут модели Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 Plus и Samsung Galaxy S20 Ultra. Об этом пишет ресурс MySmartPrice.

На днях известный инсайдер Ice Universe, ссылаясь на слова надежных источников, заявил, что Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20 Plus не получат 108 Мп камеру, о которой говорили ранее. При этом размеры новых смартфонов будут соответствовать заявленным.

Известно, что смартфон Samsung Galaxy S20 оснастят экраном Dynamic AMOLED диагональю 6,2 дюйма. Главная камера получит разрешение 12 Мп, а фронтальная – 10 Мп. Емкость аккумулятора составит 4000 мАч.

Модель Samsung Galaxy S20 Plus будет иметь Dynamic AMOLED экран диагональю 6,7 дюйма. Кроме того, у него будет 12 Мп основная и 10 Мп селфи-камера.

Ожидается, что Samsung Galaxy S20 Ultra будет единственным смартфоном линейки, который оснастят датчиком изображения 108 Мп и 100-кратным гибридным зумом.

Анонс флагманской линейки состоится 11 февраля во время мероприятия Galaxy Unpacked.

Ранее появились первые живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G.

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