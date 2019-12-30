Появились первые живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G

Самым заметным новшеством стал огромный блок основных камер с четырьмя объективами.

В сети появились первые живые фотографии нового смартфона от компании Samsung - Galaxy S20+ 5G. Их опубликовал главный редактор XDA-Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach).

Самым заметным новшеством модели стал огромный блок основных камер. К слову, на задней панели устройства разместились сразу четыре объектива. Пятый, похожий на маленькую камеру, на самом деле является микрофоном. Возможно, разработчики таким образом хотели добиться улучшения качества звука во время записи видео.

В комплект основных камер вошли макро, широкий угол и телеобъектив. Дисплей у новинки меньше скруглен, чем у предшественника. Вырез у фронтальной камеры визуально выглядит менее заметным, чем, например, у Galaxy S. О технических характеристиках новинки сведений пока нет.

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Фото: Instagram / Max Weinbach