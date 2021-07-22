Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу России в Таджикистан

Все боевые машины пехоты должны прибыть на базу к концу июля.

Доставка модернизированных БМП-2М началась на российскую военную базу в Таджикистане. Такое заявление сделали представители пресс-службы Центрального военного округа. Ранее стало известно о том, что мотострелковые подразделения 201-ой базы получат обновленные боевые машины пехоты. Поставка должна осуществиться до конца июля. 17 БМП будут задействованы во время совместных маневров между РФ, Таджикистаном и Узбекистаном.

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из России на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) на 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане. пресс-служба ЦВО

Напомним, что БМП-2М оснащены автоматической системой управления огнем. Это дает преимущество для командира техники и наводчика, так как они могут действовать как единое целое как в дневное, так и ночное время суток. Боевая машина имеет панорамное прицеливание с функционалом ночного видения, новейшую радиостанцию Р-168 "Акведук". Устройство может работать даже при условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника.

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