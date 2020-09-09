В ТОФ рассказали о задачах, выполняемых пилотами.

Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы российского Тихоокеанского флота. По данным ведомства, четыре противолодочных самолета Ил-38 и Ил-38Н из состава смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России провели маневры над акваторией региона. Экипажи пролетели вдоль восточного побережья Камчатки. Пилоты смогли обследовать в рамках миссии свыше 10 тысяч квадратных километров.

Летчики морской авиации выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводными кораблями условного противника с комплексным применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. пресс-служба ТОФ

На военных учениях российские самолеты Ил-38 и Ил-38Н выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах движения морских средств противника. Отработано пилотирование в составе пар на малых высотах.

ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости