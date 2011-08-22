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ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске

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Игорь Конашенков сообщил о ликвидации 84 военных объектов Украины.

ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного вечернего брифинга с журналистами от 18 апреля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По сведениям эксперта, за последние сутки оперативно-тактическая авиация ВКС РФ ликвидировала 84 военных объекта ВСУ. В частности, предприятие по ремонту головных частей систем "Точка-У".

Уничтожены: в районе населенного пункта Зелёное поле - командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Червоная поляна - два склада боеприпасов и хранилище топлива.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Также силами ВКС РФ за день были поражены 47 районов сосредоточения живой силы Вооруженных сил Украины с боевой техникой, 22 огневые позиции артиллерии ВСУ.

ВС РФ уничтожили центр с западным оружием под Львовом.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, днепр, днепропетровск, игорь конашенков, минобороны, точка-у
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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