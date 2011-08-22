ВС России уничтожили завод по ремонту "Точек-У" в Днепропетровске. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного вечернего брифинга с журналистами от 18 апреля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По сведениям эксперта, за последние сутки оперативно-тактическая авиация ВКС РФ ликвидировала 84 военных объекта ВСУ. В частности, предприятие по ремонту головных частей систем "Точка-У".
Уничтожены: в районе населенного пункта Зелёное поле - командный пункт батальона территориальной обороны; в районе населенного пункта Червоная поляна - два склада боеприпасов и хранилище топлива.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Также силами ВКС РФ за день были поражены 47 районов сосредоточения живой силы Вооруженных сил Украины с боевой техникой, 22 огневые позиции артиллерии ВСУ.
ВС РФ уничтожили центр с западным оружием под Львовом.
Фото и видео: Минобороны России
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