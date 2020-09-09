  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:03
131
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС РФ уничтожили центр с западным оружием под Львовом

0 0

Игорь Конашенков отметил, что ликвидированную военную помощь Киеву предоставлял коллективный Запад.

Вооруженные силы России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом, а также крупные партии западного вооружения, которые поступили Киеву от Вашингтона и Евросоюза. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков в рамках регулярного вечернего брифинга от 18 апреля. Известно, что атака совершена высокоточным оружием воздушного базирования утром в понедельник. Операция выполнялась силами ВКС России.

Нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск. Уничтожен логистический центр и находившиеся в нём крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российский генерал-майор подчеркнул, что в районе украинского населенного пункта Васильков в Киевской области военными ликвидирован крупный склад боеприпасов.

Минобороны России предупредило о провокации Киева с обстрелом украинских храмов на Пасху.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: военная помощь, запад, игорь конашенков, львов, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии