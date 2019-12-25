Михаил Мизинцев сообщил о диверсии Киева, которая готовится в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Минобороны России предупредило о провокации Киева с обстрелом украинских храмов на Пасху. Соответствующее заявление сделал руководитель Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Генерал-полковник пояснил журналистам, что миссии будут реализовываться силами ВСУ при поддержке западных стран. Он подчеркнул, что речь идет об атаке на православные религиозные центр в пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля). Обстрел будет вестись из автофургонов повышенной проходимости и "блуждающих минометов".

Киевский режимзавершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Михаил Мизинцев, представитель МО РФ

Эксперт пояснил, что для осуществления подобных провокаций из местных националистических батальонов сформированы свыше 70 мобильных групп. Провокация ставит перед собой задачу обвинить российских военнослужащих в массовых жертвах в праздник, который отмечают верующие. При этом Украина планирует привлечь к освещению трагедии иностранных репортеров, продемонстрировав им "бесчинства русских" и "незамедлительно раскрутить" фейки. Россия призвала ООН, ОБСЕ, Красный крест оказать влияние на Киев.

МО РФ опубликовало списки погибших в ходе специальной военной операции украинских военных.

Фото: Минобороны России