  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
МО РФ опубликовало списки погибших в ходе специальной военной операции украинских военных
Сегодня, 11:51
64
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

МО РФ опубликовало списки погибших в ходе специальной военной операции украинских военных

0 0

Информация с персональными сведениям размещена в ТГ-канале ведомства.

Российское министерство по обороне опубликовало списки погибших в ходе специальной военной операции украинских военных. Информация размещена в собственном Telegram-канале военного ведомства. Продемонстрированный перечень содержит личные данные жертв, включая даты рождения, звания, обстоятельства и места получения смертельных ранений, а также места их захоронения. В МО РФ рассказали о том, что имеют сведения о большом количестве дезертировавших украинских военных, которые были ранены или пропали без вести.

МВД ДНР опубликовало видео попытки прорыва к "Азовстали" 400 боевиков.

Фото: Минобороны России
 

Теги: личные данные, минобороны, список погибших
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии