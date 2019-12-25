МО РФ опубликовало списки погибших в ходе специальной военной операции украинских военных

Информация с персональными сведениям размещена в ТГ-канале ведомства.

Российское министерство по обороне опубликовало списки погибших в ходе специальной военной операции украинских военных. Информация размещена в собственном Telegram-канале военного ведомства. Продемонстрированный перечень содержит личные данные жертв, включая даты рождения, звания, обстоятельства и места получения смертельных ранений, а также места их захоронения. В МО РФ рассказали о том, что имеют сведения о большом количестве дезертировавших украинских военных, которые были ранены или пропали без вести.

МВД ДНР опубликовало видео попытки прорыва к "Азовстали" 400 боевиков.

Фото: Минобороны России

