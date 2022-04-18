МВД ДНР опубликовало видео попытки прорыва к "Азовстали" 400 боевиков

По силам противника НМ ДНР нанесла мощный удар.

МВД Донецкой народной республики опубликовало видео попытки прорыва к "Азовстали", расположенному на территории украинского города Мариуполь, 400 боевиков из Вооруженных сил Украины. Эксперты пояснили, что кадры демонстрируют акцию, предпринятую силами ВСУ ради спасения заблокированных на территории металлургического предприятия представителей местных национальных батальонов.

По информации от Народной милиции ДНР, инцидент зафиксирован ночью 15 апреля. В районе морского порта Мариуполя силы ДНР выявили около 400 военнослужащих ВСУ, а также 65 единиц военной техники, которые выстраивались в колонну. Далее средства и личный состав отправились к заводу имени Ильича. Однако по ним был нанесен воздушный удар.

Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников.

Фото и видео: пресс-служба МВД ДНР