Игорь Конашенков рассказал о ликвидации МиГ-29 и Су-25.

Российская ПВО сбила три украинских самолета и 11 беспилотников. Об этом журналистам во время регулярного утреннего брифинга от 18 апреля рассказал официальный представитель министерства по обороне России Игорь Конашенков. Эксперт пояснил, что два истребителя Ми?-29 были выявлены российской авиацией в районе населенного пункта Изюм, а еще одно боевое воздушное судно Су-25 - около Авдеевки. За ночь артиллерийские подразделения атаковали 315 военных объектов ВСУ.

Поражены: 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", а также 275 опорных пунктов и районов живой силы ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В небе были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Дроны находились в районах населенных пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное. Армией России перехвачены 10 крупнокалиберных реактивных снарядов, которые были выпущены реактивными системами залпового огня Украины по населенному пункту Чернобаевка.

Минобороны РФ заявило об уничтожении с начала спецоперации 2 326 единиц бронетехники ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

