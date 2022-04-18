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Минобороны РФ заявило об уничтожении с начала спецоперации 2 326 единиц бронетехники ВСУ

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Игорь Конашенков сообщил об успехах ВС РФ за все время спецоперации на Украине.

В российском министерстве по обороны заявили об уничтожении с начала специальной военной операции на Украине 2 326 единиц бронированной техники ВСУ. Соответствующую статистику в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 18 апреля представил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Эксперт добавил, что также ликвидировано 139 боевых самолетов противника, 483 беспилотных летательных аппаратов, 2 326 танков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 254 установки реактивных систем залпового огня, 1 004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2 184 единицы специальной военной автомобильной техники.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Напомним, что армия РФ не планирует оккупировать территорию Украины. Президент Владимир Путин поставил задачу по демилитаризации и денацификации соседнего государства. Ракетные удары наносятся только по военной инфраструктуре, не затрагивая жилые здания и мирное население. 

Минобороны России заявило об уничтожении ракетами "Искандер" четырех складов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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