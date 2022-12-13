Самолёт из Петербурга в Ереван развернулся и сел в Грозном

Задержка прибытия в столицу Армении может составить до пяти часов.

В субботу, 8 апреля, рейс UT793 "Петербург — Ереван" развернулся, так и не приземлившись в столице Армении. Вместо этого воздушное судно отправилось на запасной аэродром в Грозном. Об этом свидетельствуют данные flightradar24.

Известно, что рейс выполнялся армянской авиакомпанией "ЮТэйр". Boeing 737-524 отправился из Пулково в 10:26 мск. Примерно в 15:00 он сделал несколько кругов над аэропортом Еревана и улетел в столицу Чечни.

Как передают представители аэропорта Звартноц, прибытие задерживается на время до пяти часов.

Ранее мы сообщили о том, что в мае авиакомпания Smartavia запустит рейсы из Нижнего Новгорода в Петербург.

Фото: Piter.TV