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Момент падения самолета C101 ВВС Испании в Средиземное море сняли на видео очевидцы

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Отдыхающие сняли момент падения военного самолета на видео.

Сегодня, 26 августа, в Испании упал в средиземное море самолет ВВС Испании.

ЧП произошло недалеко от берега. Очевидцы смогли снять на видео момент падения самолета в море. На опубликованных кадрах видно, что самолет "камнем" летит вниз и падает в воду.

Сообщается, что разбившийся самолет  C101 ВВС Испании.

Сегодня ранее: На Испанской Майорке при столкновении в небе самолета и вертолета погибли 7 человек, среди них целая семья с детьми из Германии.(видео)

Видео: т-м канал/ Военный обозреватель

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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