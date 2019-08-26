На Майорке при столкновении самолета и вертолета погибли 7 человек

На Испанской Майорке при столкновении легкомоторного самолета и вертолета погибли 7 человек, в том числе двое детей.
На Майорке в небе столкнулись небольшой вертолет и частный легкомоторный самолет. На борту самолета был житель Валенсии с другом, на борту вертолета пилот и семья из 4 человек с двумя детьми из Германии. Все они погибли.
Очевидцы сообщают, что обломки самолета и вертолета разбросало в радиусе 1 километра.
Ранее: В Греции вертолет взорвался и упал в море. Погибли 2 россиянина и пилот (видео).
Видео: El Siglo mx
Обсуждение ( 0 )