На Майорке при столкновении самолета и вертолета погибли 7 человек

Среди погибших семья из Германии с детьми.

На Испанской Майорке при столкновении легкомоторного самолета и вертолета погибли 7 человек, в том числе двое детей.

На Майорке в небе столкнулись небольшой вертолет и частный легкомоторный самолет. На борту самолета был житель Валенсии с другом, на борту вертолета пилот и семья из 4 человек с двумя детьми из Германии. Все они погибли.

Очевидцы сообщают, что обломки самолета и вертолета разбросало в радиусе 1 километра.

Ранее: В Греции вертолет взорвался и упал в море. Погибли 2 россиянина и пилот (видео).

Видео: El Siglo mx