Самолет "Победы" во время посадки в Гюмри получил повреждения

Ранее сообщалось о жесткой посадке самолета в аэропорту Армении, но авиакомпания "Победа" опровергла данные заявления.

Самолет авиакомпании "Победа" получил повреждения хвостовой части при посадке в Гюмри.

Сообщается, что самолет летел из Москвы в Армению и при посадке задел хвостовой частью ВПП. На борту самолета находились 173 пассажира и несколько членов экипажа. Пострадавших во время ЧП нет. Для обратного рейса в Армению направлен резервный борт.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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Фото: Facebook/Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե / Civil Aviation Committee