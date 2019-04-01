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Самолет Ил-76 доставит из Ливана граждан РФ

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В Москву прибудут 60 человек.

Самолет Ил-76 доставит из Ливана российских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве отметили, что спецборт вылетел из Бейрута в Москву с семьями дипломатических работников, которые трудятся на территории Ливана. Эвакуация проводится по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова. В столицу прибудут 60 человек.

Ранее мы сообщали, что борт МЧС России с гумпомощью прибыл в международный аэропорт Бейрута.

Видео: МЧС России

Теги: ил-76, ливан, мчс россии, эвакуация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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