В Киеве постараются починить ткань на государственном символе.

Самый большой флаг Украины порвался. Об этом сообщил местный информационный портал Vesti.ua. В СМИ отметили, что властям Киева по техническим причинам пришлось опустить государственный символ. В коммунальной службе города рассказали, что флаг мог порваться из-за сильного ветра или некачественных материалов.

В запасе у Киева есть еще пять знамен. Они изготовлены и различных тканей. Также коммунальные службы постараются починить порванный флаг и вернуть его на место.

Напомним, что 22 августа в Киеве около Национального музея истории Украины во Второй мировой войне торжественно был поднят самый крупный государственный флаг. Знамя установлено на деньги меценатов. На него было выделено 47 млн гривен (около 130 млн рублей).

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Фото: Vesti.ua

