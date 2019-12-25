Ученые изучили наноалмазы в урейлитах.

Самые крупные внеземные алмазы были найдены в Африке. Об этом рассказала группа международных ученых. Они изучили редкий вид метеоритов - урейлиты. Ранее объекты были обнаружены на территории Судана и Марокко. Предположительно, метеориты являются частью более большого небесного тела или малой планеты, которая раскололась из-за столкновения в космосе с другим объектом.

Исследователи рассказали, что урейлиты содержат большое количество углерода, графита и наноалмазов. Они не могли сформироваться во время падения на Землю, так как энергия удара этом случае должна была быть слишком большой. Согласно предварительной версии, внеземные наноалмазы появились также, как и обычные на Земле, под давлением внутри протопланеты. Ее размеры могут быть сопоставлены с Меркурием или Марсом.

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Фото: Pixabay.com