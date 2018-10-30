Названы самые надежные автомобили в мире

Американский независимый журнал провел исследования среди 500 тысяч машин и назвал ТОП-10 самых надежных автомобилей.

Эксперты американского издания Consumer Reports назвали марки и модели самых надежных автомобилей.

Самым надежным автомобилем стал Lexus GS, сместив с первого на второе место японский автомобиль Toyota. За ними следуют Mazda, Subaru и Kia. Причем Mazda сделала большой прорыв, ранее эта марка занимала лишь 12 место. Самыми удачными моделями этой марки стали CX-9, а также родстер MX-5. На 6 месте Infiniti.

Лучшим Европейским автомобилем стал Audi, 7 место. На 8 месте BMV, на 9ом британская Mini. И ТОП-10 самых надежных автомобилей замыкает южнокорейская марка Hyundai.

Причем эксперты советуют брать автомобиль, которому год или два, когда заводы изготовители доработали недостатки новых моделей.

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