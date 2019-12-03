Немецкий дог по кличке Фредди дважды попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Самая высокая в мире собака установила новый рекорд. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они рассказали, что Книга рекордов Гиннеса сочла немецкого дога по кличке Фредди самым старым псом данной породы. Ранее питомец удостоился титула самого высокого пса в мире.

Известно, что Фредди живет на территории английского графства Норфолк. Ему и его сестре Флер 17 мая исполнилось восемь лет. Владелица собак Клэр Стонеман устроила праздник в честь любимцев. Она заказала собачий торт и украсила дом воздушными шариками, костями, а также устроила фотосессию.

Фредди и Флер отлично провели время. Мы украсили для них сад. В тот день они получили кучу любимых лакомств и плюшевых игрушек хозяйка немецких догов

Напомним, что рост в холке самого высокого пса достигает 1,035 метра.

В России сократили список потенциально опасных собак.

Видео: Youtube/ Caters Clips