Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки

Аппарат будет установлен в телескоп Обсерватории имени Веры Рубин в Чили.

Самая большая в мире цифровая камера сделала первые тестовые снимки. Об этом сообщили ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США. Фотографии получились с разрешением 3200 мегапикселей. Для полного отображения снимков требуется 378 телевизионных экранов сверхвысокой четкости 4К. Разрешение изображений позволяет увидеть мяч для гольфа с расстояния в 25 километров. Сборка данной камеры завершена в январе 2020 года.

Это достижение — одно из самых значительных из всего проекта. Завершение работы над фокальной плоскостью камеры LSST и ее успешные испытания — это огромная победа команды инженеров Стивен Кан, директор лоборатории SLAC

На данный момент известно, что камеру установят на обзорный телескоп Обсерватории имени Веры Рубин в Чили, который еще достраивается. После установки эксперты получат возможность делать панорамы всего южного полушария планеты в течение десяти лет. На их основе будет создан крупнейший астрономический каталог Legacy Survey of Space and Time. Он включит в себя около 20 млрд галактик.

В США завершили подготовку зеркала для Nancy Grace Roman.

Фото: SLAC

Видео: YT / SLAC National Accelerator Laboratory