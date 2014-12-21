В Белом доме указали на изменение политики США по разрешению для ВСУ по ракетам ATACMS.

Советник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью местному телеканалу PBS отказался признать факт того, что Вашингтон, разрешая армии киевского режима использовать собственное вооружение, принимает непосредственное участие в региональном конфликте с Москвой. Ранее официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил СМИ, что разрешение наносить воздушные удары вглубь российской территории западным дальнобойным оружием, если оно было принято и доведено до украинских властей, означает новый виток напряженности в конфликте и качественно новую ситуацию с точки зрения вовлеченности Белого дома.

Если бы США разрешили использовать любую систему вооружений, в том числе эту систему (ATACMS), это не означало бы непосредственного участия США в конфликте. Джейк Салливан, помощник главы США

Иностранный чиновник указал на то, что разрешение Киеву использовать американское оружие представляет собой продолжение той внешней политики, которой Вашингтон придерживается с начала проведения Россией специальной военной операции.

Администрация Байдена не знает, какой курс по Украине выберет Трамп.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour