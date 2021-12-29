Салливан: "Северный поток - 2" не заработает в ближайшие месяцы

По его словам, это является заслугой США.

Газопровод "Северный поток - 2" не будет работать на протяжении еще нескольких месяцев. Об этом в беседе с журналистами телевизионного канала Fox News заявил советник американского президента Джейк Салливан.

По его словам, то, что проект до сих пор не поставляет голубое топливо в Европу, стало заслугой дипломатии Соединенных Штатов

Северный поток - 2 – это рычаг для нас, а не для Владимира Путина <…> Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе СП-2 вперед не двинется. Джейк Салливан, советник президента США

Он подчеркнул, если "вторжение" России на Украину все же произойдет, то СП-2 никогда не будет введен в эксплуатацию.

В настоящее время "Северный поток – 2" проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. 16 октября оно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии.

Ранее эксперты прокомментировали новый контракт "Газпрома" с китайской компанией CNPC.

Видео: Fox News