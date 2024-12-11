Администрация Байдена не координировала санкции против РФ с командой Трампа

Джейк Салливан напомнил о причинах введения энергетических санкций против РФ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не координировала антироссийское санкционное давление с командой избранного лидера-республиканца Дональда Трампа. С таким утверждением выступил на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне помощник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Иностранный чиновник заметил, что новый пакет ограничений в отношении Москвы не приведет к значительному росту цен на нефть на мировой арене. Дополнительно спикер напомнил о том, что с началом СВО на Украине в первые месяцы 2022 года стоимость нефти поднялась на сумму, превышающую сотню долларов за баррель.

Я не стану говорить, что мы координировались, но мы проинформировали их о том, что намеревались сделать. Так как мы пытаемся поддерживать прозрачность во время переходного периода и заранее делиться о тех шагах, которые мы предпринимаем, чтобы ни один из них не стал для них сюрпризом. Джейк Салливан, помощник главы США

Джейк Салливан заметил, что сейчас ценовая конъюнктура сильно отличается от того, что было в 2022 году. По мнению Салливана, цены на нефть значительно ниже, чем фиксировалось в средних показателях за последние несколько лет.

США придется идти на компромиссы при производстве и закупке вооружений.

Фото и видео: YouTube / Defense Now