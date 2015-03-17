США придется идти на компромиссы при производстве и закупке вооружений

Джейк Салливан сообщил о тщательной работе новой администрации и Конгресса по бюджету США.

Американской администрации придется идти на компромиссы при производстве и закупке вооружений. Соответствующее заявление сделал советник лидера Белого дома Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на площадке аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Иностранный специалист добавил, что в новом правительстве при президенте-республиканце Дональде Трампе и Конгрессе состоятся важные дебаты относительно размера федерального бюджета в оборонной сфере. По словам спикера, денежные средства, имеющиеся в распоряжении государства, не позволят чиновникам одновременно вкладываться во все необходимые области.

Предстоят важные дебаты относительно размера бюджета на оборону между новой администрацией и новым составом Конгресса США. Так как бюджет не будет безграничным, придется идти на жесткие компромиссы для того, чтобы отдавать приоритет ключевым направлениям. Джейк Салливан, помощник главы США

Эксперт указал участникам мероприятия, что властям США надо увеличивать глубину собственных военных запасов. По словам Салливана, расход боеприпасов и оборудования в будущих мировых конфликтах будет находиться на таком уровне, которого не было на планете уже очень долгое время. Эта угроза означает для Вашингтона необходимость накопления запасов как жизненно важных боеприпасов, которые могут понадобиться в значительных количествах, а также компонентов к ни, необходимых в целях оперативного изготовления.

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies