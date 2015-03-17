Салливан: США завершают обновление экспортной политики ракетных технологий

Джейк Салливан указал на помощь Вашингтона своим союзникам.

Американская администрация при президенте Джо Байдене завершает работу над меморандумом, нацеленным на обновление экспортной политики страны в сфере ракетных технологий. Соответствующее заявление сделал советник лидера Белого дома Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на площадке аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Наша команда завершает работу над меморандумом по национальной безопасности, посвященному экспорту ракетных технологий, чтобы обеспечить модернизацию режима контроля над ракетными технологиями. Джейк Салливан, помощник главы США

Иностранный эксперт заметил, что власти США сохраняют приверженность строгому режиму нераспространения оружия. Однако при этом принятый документ упростит процесс передачи ракетных технологий международным партнерам страны с развитыми, по оценкам США, механизмами экспортного контроля.

В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies