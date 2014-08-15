В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем

Джейк Салливан рассказал о необходимости быстрого пополнения запасов оружия.

Запасы американских вооружений в случае полномасштабного конфликта с Китаем будут истощены крайне быстро. Соответствующее заявление сделал советник лидера Белого дома Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на площадке аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведёт к быстрому истощению запасов боеприпасов. Джейк Салливан, помощник главы США

Иностранный эксперт отметил, что власти США должны извлечь уроки из событий последних трёх лет. Для этого потребуется подготовить собственную оборонную промышленность не только для накопления запасов перед прямым противостоянием, но и в целях активного наращивания производства, способного восстанавливать или увеличивать изготовление необходимых товаров во время боевых действий, а не только до момента начала сражений.

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Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies