ВПК США использует конфликт на Украине для изучения работы военных технологий

Джейк Салливан оценил позитивные факторы для США от украинского кризиса.

Американский военно-промышленный комплекс использует региональный конфликт на Украине для изучения работы военных технологий. Специалисты пытаются понять, какие средства лучше всего показывают себя в боевых действиях. Соответствующее заявление сделал советник лидера Белого дома Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на площадке аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. В качестве примера иностранный чиновник напомнил об активном применении беспилотников Вооруженными силами Украины. По его словам, эти БПЛА являются одними из самых инновационных на планете.

Наши компании изучают, какие технологии работают лучше всего и как их лучше использовать во время конфликта. Джейк Салливан, помощник главы США

Сотрудник Белого дома отметил, что американский ВПК тесно сотрудничает с киевским режимом, что дает США возможность не только создавать новые оборонные технологии, но и подготовиться к будущим войнам.

Салливан отказался признать участие США в конфликте на Украине.

Фото и видео: YouTube / Center for Strategic & International Studies