Эксперты прокомментировали новый контракт "Газпрома" с китайской компанией CNPC

Это уже второй долгосрочный договор купли-продажи газа, заключенный компаниями.

Россия и Китай заключили новый контракт в сфере энергетики. "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок природного газа по "дальневосточному" маршруту на 10 млрд кубометров в год. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Контракт будет действовать 25 лет. Кроме того, "Роснефть" заключила с CNPC соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет.

Эксперты отметили, что западные политики неоднократно утверждали, что Россия — недобросовестный поставщик углеводородов. Такие заявления не заставили себя долго ждать, и в России решили укрепить сотрудничество с крупнейшими в мире потребителями углеводородов — Китаем — для диверсификации своих поставок.

Конечно, цена по таким долгосрочным контрактам далека от бешеных расценок современного спотового рынка, однако они дают нефтегазовой отрасли страны, да и экономике России в целом, две вещи: стабильную прибыль в долгосрочной перспективе и уверенность в окупаемости дорогих инвестиций, таких как трубопровод "Сила Сибири". отметили эксперты.

Они привели в пример "Северный поток-2", в случае с которым на подобные условия рассчитывать уже сложно.

Фото: Pixabay