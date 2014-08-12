Саймон Рекс и Талия Райдер появились в трейлере "Сладкого Востока"

В США фильм выйдет 1 декабря.

Студия Utopia в преддверии премьеры фильма "Сладкий Восток", который дебютировал в программе "Двухнедельник режиссёров" в Каннах, опубликовала в социальных сетях трейлер проекта. История расскажет о жизни Восточного побережья США, в котором существует старшеклассница Лиллиан. Девушка отправляется в поездку с одноклассниками, но в какой-то момент начинает собственное путешествие. Там школьница знакомится с разными группами людей, каждая из которых остается в своей собственном альтернативной реальности. В актерском составе картины заявлены Талия Райдер ("Никогда, редко, иногда, всегда"), Саймон Рекс ("Красная ракета"), Айо Эдебири ("Медведь") и Джейкоб Элорди ("Эйфория"). Лента является второй полнометражной работой режиссера Шона Прайса Уильямса, оператора драмы "Хорошее время" с Робертом Паттинсоном. Официальный выход фильма запланирован на 1 декабря в США.

Вышел жесткий трейлер сериала "Эхо" Marvel о Майе Лопес из "Соколиного Глаза".

Фото и видео: YouTube / Utopia