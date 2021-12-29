Сафиуллин назвал победу над Циципасом лучшей в карьере

Россиянин сыграет в 1/2 финала турнира в Марселе.

Российский спортсмен Роман Сафиуллин назвал победу над греческим представителем Стефаносом Циципасом лучшей в своей профессиональной карьере. Теннисист выиграл у иностранца во время четвертьфинального матча в Марселе. Напомним, что таким образом 24-летний россиянин обошел в международном турнире четвертую ракетку мира. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 36 минут.

Это лучшая победа во всей моей карьере и мой первый четвертьфинал на турнирах ATP. Сегодня я хорошо принимал его подачи. Думаю, что он этого не ожидал. Роман Сафиуллин для Tennis Majors

Греческий теннисист подтвердил, что Сафиуллин действительно вышел на очень высокий уровень игры и хорошо принимал подачи соперника. В полуфинале турнира в Марселе новым оппонентом российского теннисиста станет канадец Феликс Оже-Альяссим, посеянным под третьим номером.

Карацев проиграл Бонзи в четвертьфинале турнира в Марселе.

Фото и видео: Twitter / Tennis TV

