Саакашвили объявил себя абсолютным сторонником мира с Россией

Он поддерживает внешнюю политику Украины, которую проводит президент Владимир Зеленский.

Вывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого могут назначить вице-премьером Украины, объявил себя абсолютным сторонником мира с Россией. Заявление он сделал в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что он всецело за мир с Россией. Также он отметил, что есть разные условия, по которым этот мир может быть достигнут.

И сейчас это не очень просто. Михаил Саакашвили, политик

Он добавил, что поддерживает внешнюю политику Украины, которую проводит президент Владимир Зеленский. По словам Саакашвили, она направлена на защиту независимости украинского государства.

Ранее Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины.