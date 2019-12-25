Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины. Он сообщил, что принял предложение президента Владимира Зеленского.
Саакашвили заявил, что глава государства поручил ему заниматься переговорами с МВФ и международными финансовыми организациями. Он добавил, что стране нужны чёткие переговоры, так как Украина сейчас входит в "очень сильный экономический шторм".
Политик добавил, что нужно найти способы спасти украинскую экономику и максимально ослабить удар по украинским семьям.
И вообще спасти государство.
Михаил Саакашвили, вице-премьер Украины
Он добавил, что необходимо ускорить те реформы, которые проводит президент Владимир Зеленский.
Ранее в Грузии допустили пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили.
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