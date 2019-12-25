Он добавил, что необходимо ускорить те реформы, которые проводит президент Владимир Зеленский.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины. Он сообщил, что принял предложение президента Владимира Зеленского.

Саакашвили заявил, что глава государства поручил ему заниматься переговорами с МВФ и международными финансовыми организациями. Он добавил, что стране нужны чёткие переговоры, так как Украина сейчас входит в "очень сильный экономический шторм".

Политик добавил, что нужно найти способы спасти украинскую экономику и максимально ослабить удар по украинским семьям.

И вообще спасти государство. Михаил Саакашвили, вице-премьер Украины

Он добавил, что необходимо ускорить те реформы, которые проводит президент Владимир Зеленский.

Ранее в Грузии допустили пересмотр отношений с Украиной в случае назначения Саакашвили.