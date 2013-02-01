С начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 145 самолетов

Из строя выведены 700 украинских беспилотниеов, 2 703 танка и других боевых бронированных машин. Украинские ВС лишились 312 установок реактивных систем залпового огня, 1 203 орудия полевой артиллерии и миномета.

С начала военной спецоперации на Украине российские солдаты уничтожили 145 самолетов и 112 вертолетов. Об этом в субботу на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, из строя выведены 700 украинских беспилотниеов, 2 703 танка и других боевых бронированных машин. Украинские ВС лишились 312 установок реактивных систем залпового огня, 1 203 орудия полевой артиллерии и миномета. Уничтожено 2 514 единиц специальной техники.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля. Он подчеркнул, что на протяжении восьми лет люди подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства призвал провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также передать суду всех военных преступников.

Ранее мы сообщили, что опубликованы кадры нанесения ударов экипажами вертолетов Ка-52 по объектам ВСУ.

Видео: Минобороны РФ