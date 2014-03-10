Опубликованы кадры нанесения ударов экипажами вертолетов Ка-52 по объектам ВСУ

Им удалось нанести авиаудары с дистанции более 5 км.

Опубликованы кадры нанесения ударов экипажами вертолетов Ка-52 по пункту управления и бронетехнике ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как вертолеты Ка-52 парами применяют авиационные средства поражения. Им удалось нанести авиаудары с дистанции более 5 км. Выведены из строя и уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

По данным российского военного ведомства, колонны сопровождаются армейской авиацией. Они доставляют десант, военные грузы и осуществляют авиационную поддержку подразделений.

Ранее мы сообщили, что школа и детский сад под Херсоном подверглись обстрелу со стороны ВСУ.

Видео: Минобороны России