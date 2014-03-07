К 3 марта в теплицах Подмосковья вырастили 21,5 тысяч тонн овощей.

С начала года сбор овощей в Подмосковье увеличился на 30%. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский, пишет "360".

В настоящее время темпы производства овощей защищенного грунта в Подмосковье значительно превышают прошлогодние. Сергей Воскресенский, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Московской области

По его словам, к 3 марта в теплицах Подмосковья вырастили 21,5 тысяч тонн овощей - 14,1 тысячи тонн огурцов, 7,1 тысячи тонн томатов и 0,3 тысячи тонн других овощей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатели по обеспеченности овощами в регионе выполняются на 100% второй год подряд.

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