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С доходного дома Иоффа на Загородном проспекте обрушился балкон

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Инцидент произошел вечером 5-го августа.

Жительница дома на Загородном, где сегодня рухнул балкон, рассказала Piter.TV о том, что это происходит не в первый раз. По словам петербурженки, в этот раз в результате инцидента пострадала ее машина.

Начиная с 70-х годов так и падает.

заявила женщина.

Потерпевшая отметила, что она "уже привыкла". 

Напомним, инцидент произошел на пятом этаже дома, который находится на Загородном проспекте, 24. Нижняя часть балкона рухнула, обвалившийся бетон зацепил нижний балкон и припаркованные автомобили. Официальной информации о произошедшем пока не поступало. 

Ранее Piter TV изучил опасные балконы в центре города. 

Видео: Piter.TV 

Теги: балкон, дом иоффа, обрушение балкона
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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