С доходного дома Иоффа на Загородном проспекте обрушился балкон

Жительница дома на Загородном, где сегодня рухнул балкон, рассказала Piter.TV о том, что это происходит не в первый раз. По словам петербурженки, в этот раз в результате инцидента пострадала ее машина.
Начиная с 70-х годов так и падает.
заявила женщина.
Потерпевшая отметила, что она "уже привыкла".
Напомним, инцидент произошел на пятом этаже дома, который находится на Загородном проспекте, 24. Нижняя часть балкона рухнула, обвалившийся бетон зацепил нижний балкон и припаркованные автомобили. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
Ранее Piter TV изучил опасные балконы в центре города.
Видео: Piter.TV
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