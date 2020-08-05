С доходного дома Иоффа на Загородном проспекте обрушился балкон

Инцидент произошел вечером 5-го августа.

Жительница дома на Загородном, где сегодня рухнул балкон, рассказала Piter.TV о том, что это происходит не в первый раз. По словам петербурженки, в этот раз в результате инцидента пострадала ее машина.

Начиная с 70-х годов так и падает. заявила женщина.

Потерпевшая отметила, что она "уже привыкла".

Напомним, инцидент произошел на пятом этаже дома, который находится на Загородном проспекте, 24. Нижняя часть балкона рухнула, обвалившийся бетон зацепил нижний балкон и припаркованные автомобили. Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Ранее Piter TV изучил опасные балконы в центре города.

Видео: Piter.TV