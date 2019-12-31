В Петербурге рухнул балкон с исторического дома, где жил врач Боткин

Дом 24 по Загородному проспекту известен как дом А. Королевой — доходный дом Ш. З. Иоффа и возведен в середине 19-го века.

В центре Петербурга с исторического здания обрушились балконы.

Инцидент произошел на пятом этаже дома, который находится на Загородном проспекте, 24. Нижняя часть балкона рухнула, обвалившийся бетон зацепил нижний балкон и припаркованные автомобили. Подробности уточняются.

Дом 24 по Загородному проспекту известен как дом А. Королевой — доходный дом Ш. З. Иоффа и возведен в середине 19-го века. До революции надстройкой и перестройкой здания занимался известный архитектор Александр Лишневский. Здесь жил врач, ученый, педагог и виолончелист С. П. Боткин.

В мае балконы обрушились на Кирочной улице.

Фото: citywalls