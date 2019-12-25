С 25 июня восстановят движение по Фидерной улице

На этой улице восстанавливается движение автобусов №№ 324, 337А, 396А, 326, 364.

В Колпино восстанавливается движение по Фидерной улице. Там с 25 июня будут курсировать пять автобусов: №№ 324, 337А, 396А, 326, 364. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Кроме того, сегодня движение троллейбусных маршрутов №№ 24 ,45 восстановлено по действующим трассам. Напомним, что на проспекте Космонавтов образовался "поезд" из троллейбусов.

Напомним, что с 26 до 30 июня ограничат движение транспорта по улице Крупской. Речь идет об участке от улицы Седова до улицы Бабушкина.

Фото: Piter.tv