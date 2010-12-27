1 августа в Петербурге заканчивает работу генконсульство Британии

Сейчас в резиденции продолжает проживать генконсул с женой.

Генеральное консульство Великобритании в Петербурге завершает свою работу до 1 августа - так решил российский МИД. Об этом сообщает "Интерфакс" ссылаясь на генконсульство.

Мы продолжаем работать. Точной информации о том, когда работа прекратиться, нет, но к 1 августа, по решению МИД РФ, мы должны закрыться. Как будет на самом деле, пока неизвестно Рассказал собеседник агентства

На данный момент в резиденции проживает генконсул Томас Лири с женой, а также представители частного охранного агентства, однако из здания постепенно вывозят вещи.

Напомним, что 31 марта в Петербурге закрылось генконсульство США.

Фото: pixabay