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1 августа в Петербурге заканчивает работу генконсульство Британии
Сегодня, 21:13
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ProkVad
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1 августа в Петербурге заканчивает работу генконсульство Британии

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Сейчас в резиденции продолжает проживать генконсул с женой.

Генеральное консульство Великобритании в Петербурге завершает свою работу до 1 августа - так решил российский МИД. Об этом сообщает "Интерфакс" ссылаясь на генконсульство.

Мы продолжаем работать. Точной информации о том, когда работа прекратиться, нет, но к 1 августа, по решению МИД РФ, мы должны закрыться. Как будет на самом деле, пока неизвестно

Рассказал собеседник агентства

На данный момент в резиденции проживает генконсул Томас Лири с женой, а также представители частного охранного агентства, однако из здания постепенно вывозят вещи.

Напомним, что 31 марта в Петербурге закрылось генконсульство США.

Фото: pixabay

Теги: британия , генконсульство , лето , спб
Категории: Лента новостей Новости СПб Мировые новости

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