В Пентагоне назвали важную область, нуждающуюся в контроле Вашингтона.

США заявили, что учитывают разработки по гиперзвуковому оружию в России и Китае. Об этом журналистам во время брифинга в Пентагоне сообщил руководитель пресс-службы оборонного ведомства Джон Кирби. Чиновник отметил, что Вашингтон следит за военными достижениями Москвы и Пекина.

Это важная область...Мы занимаемся изучением возможностей в этой сфере. Мы учитываем важность этих технологий, а также учитываем действия в этой сфере других государств, которые могут стать потенциальным вызовом для наших национальных интересов. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Ранее должностные лица Пентагона неоднократно говорили о том, что США серьезно отстали от развития гиперзвукового оружия РФ и Китая. Они призывали увеличить оборонный бюджет по данному направлению. Бывший министр обороны Марк Эспер в конце 2019 года напомнил, что сейчас Вашингтон находится в позиции "догоняющего".

На Украине заявили о гарантиях поддержки от США при конфликте с Россией.

Фото: Defense Now