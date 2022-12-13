США заявили, что обеспокоены решением ЮАР провести военные учения с Россией и КНР

Карин Жан-Пьер рассказала о военно-морских маневрах в Индийском океане.

Власти США заявили, что обеспокоены решением ЮАР (Южноафриканской республики) провести совместные военные учения с Россией и КНР. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила, что военно-морские мероприятия между странами запланированы с 17 по 27 февраля.

У США, как мы говорили ранее, есть обеспокоенность относительно проведения любой страной учений с Россией, пока ведет <...> войну против Украины. <...> Мы последовательно говорили. Но, конечно, каждая <...> страна принимает собственные решения. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В коммюнике Минобороны ЮАР говорится о том, что тренировки состоятся в акватории Индийского океана в течение 10 дней в районах портового города Дурбан и залива Ричардс-Бей. Специалисты поставили перед собой задачу по обмену оперативными навыками и знаниями с коллегами. Маневры призваны укрепить "процветающие отношения" между РФ, ЮАР и Китаем.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television