США ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на заявления Эрдогана

Американские власти ожидают вступления Финляндии и Швеции в НАТО, несмотря на заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер пояснила, что Белый дом согласен со словами шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона о том, что акция с сожжением Корана в Стокгольме является "актом глубокого неуважения" ко всем мусульманам. Ранее власти в Анкаре заметили, что этот скандал говорит о том, что Швеции больше не стоит ждать поддержки от Турции ее заявки на вступление в Североатлантический военный альянс. Известно, что преступный инцидент был организован местным активистом около турецкого посольства.
Мы продолжаем ожидать того, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в качестве членов.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
Белый дом: Байден намерен пройти регулярный медосмотр до конца января.
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Фото и видео: YouTube / CNBC Television
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